DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyetin İmralı'dan döndüğü ve görüşmeye ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

"AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK"

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş olarak adaya geri döndü. Buldan, aynı zamanda DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili unvanına sahip.

Son görüşme 2 Ağustos'ta gerçekleşmişti. O ziyaretin ardından heyet, Öcalan'n mesajını paylaşmış ve önemli tespitlerde bulunmuştu.

Öcalan, o görüşmede "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir" ifadelerini kullanarak "çerçeve yasa"ya işaret etmişti.