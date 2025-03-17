PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti heyeti ikinci siyasi partiler turunu gerçekleştiriyor. DEM Parti, bugün MHP görüşmesinin ardından AKP'yi ziyaret ediyor.
DEM Parti'nin bugün saat 15.00'te açıklama yapması bekleniyor.
AKP heyetinde AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin; DEM Parti heyetinde ise Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı.