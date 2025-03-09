TBMM’nin bu haftaki gündeminde, DEM Parti'nin partilere yapacağı ziyaretler yer alıyor.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanları başkanlığındaki heyet, TBMM’de temsil edilen partileri ziyarete başlıyor.
LİSTEDE MHP YER ALMIYOR
Bu kapsamda ilk ziyaret, 10 Mart’ta TBMM’de EMEP’e gerçekleştirilecek. Heyet, 12 Mart'ta Meclis'te Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret edecek.
DEM Parti heyetinin bu hafta CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine ziyaretleri ise partilerin genel merkezlerinde yapılacak.
Listede MHP'nin yer almaması ise dikkat çekti.