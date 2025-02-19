İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, Akkuş'un ikametinde yapılan operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.
Akkuş'un evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheli Akkuş, işlemlerinin devamı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hava yoluyla İstanbul'a götürüldü. Soruşturma ile ilgili gelişmelerin ilerleyen süreçte duyurulması bekleniyor.