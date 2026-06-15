DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Birleşik Sol Grubu Eş Başkanları Laura Castel Fort ve George Loucaides ile Ankara’da bir araya geldi. DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM’de gerçekleşen görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin geldiği aşama, “umut hakkı” ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması konularının ele alındığı belirtildi. Tarafların gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

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