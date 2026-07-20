DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün öğle saatlerinde İmralı Adası'na gitti.
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 5 saat sürdü.
Buldan, Sancar ve Erol, Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan döndü.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin kamuoyuna daha sonra bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile son olarak 24 Mayıs'ta görüşmüştü.