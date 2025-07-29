DEM Parti'nin "Terörsüz Türkiye" ismine itirazlarının ardından MHP de harekete geçti. Komisyonda olan MHP'li Feti Yıldız, daha önce 'Terörsüz Türkiye' komisyonu olarak anılan komisyon için ilk kez 'Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu' ifadesini kullandı.

DEM PARTİ İSME İTİRAZ ETTİ

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" ismine dair "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim." açıklamasını yapmıştı.

KOM İ SYONUN İ SM İ DE ĞİŞ T İ

Komisyonda MHP'yi temsil edecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile poz verdi.

Yıldız paylaşımında komisyonun da ismini duyurdu.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye için Gazi Mecliste oluşturulan “kardeşlik ve dayanışma komisyonu” üyeleri: Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun.