CHP Genel Merkez'ine düzenlenen polis müdahalesinin ardından Özgür Özel'i ziyaret eden DEM Parti, bugün yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmayacaklarını duyurdu.



Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı dörde yükselmiş oldu. İYİ Parti, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ile bayramlaşmayacak.



Dört partinin de Özel tarafından belirlenecek bayram heyeti ile bayramlaşmak için bir araya gelmesi bekleniyor.



KILIÇDAROĞLU AKP VE MHP İLE BAYRAMLAŞACAK



MHP, bayram ziyareti kapsamında Kılıçdaroğlu'nun ekibini CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu tarafından belirlenecek ziyaret heyeti ise bayramın ikinci gününde AKP'ye ziyarette bulunacak.





