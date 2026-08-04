Siyasette ‘çerçeve yasa’ tartışmalarında sona gelindi. Bugün AKP heyeti Meclis’te yer alan partileri ziyaret ederek taslak konusunda bilgilendirme yaptı. Yasanın yarın sabah Meclis’e getirilmesi bekleniyor. "ÖCALAN'A DA GÖSTERİLMEDİ" DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de SÖZCÜ TV'de yayınlanan Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Öncesi Sonrası Gece programında yayınında ‘çerçeve yasa’ olarak adlandırılan kanuna dair açıklamalarda bulundu. Söz konusu yasanın taslağını henüz görmediklerini ifade eden Temel, taslağın bu akşam DEM Parti’ye iletileceğini ifade etti. Temel, taslağın İmralı’da bulunan teröristbaşı Öcalan’a da gösterilmediğini kaydetti.

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