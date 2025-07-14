DEM Parti heyeti, bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü MHP lideri Bahçeli, perşembe günü de CHP lideri Özel ile görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

PKK'lı bir grup terörist geçtiğimiz hafta Süleymaniye'de düzenlenen törende silahlarını yaktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "AK Parti, MHP, DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik." sözleri gündem olurken DEM Parti cephesinden de 'ittifak' yorumları için 'süreç ittifakı' denildi.

LİDERLER TURUNA ÇIKIYORLAR

Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet liderler turuna başlıyor. heyet, çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te MHP lideri Bahçeli, perşembe günü de saat 13.00'te CHP lideri Özel ile görüşecek.