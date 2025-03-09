“Terörsüz Türkiye" sürecinde görüşme trafiği devam ediyor. DEM Parti ilk ziyareti pazartesi EMEP'e yapacak. O görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek.

Eş genel başkanlar ile İmralı heyetinden isimlerin de yer alacağı heyet, aynı gün CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

DEVA, TİP, SAADET PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE ZİYARET

Heyetin üçüncü ziyareti DEVA Partisi'ne olacak. Tura, çarşamba günü Türkiye İşçi Partisi ziyaretiyle devam edilecek. Meclis'te gerçekleşecek görüşme sonrası heyet, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gidecek. DEM Parti heyeti Saadet Partisi yetkilileriyle görüşecek. Bir sonraki adres ise gelecek partisi olacak. DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 15 Mart'ta Yeniden Refah Partisi ziyaret edilecek.

17 MART'TA AKP VE MHP’YE ZİYARET

Habertürk'ün haberine göre; AKP ve MHP ziyaretleri ise 17 Mart'ta yapılacak. AKP ve MHP ziyaretlerinin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. DEM parti heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Feti Yıldız ve Faruk Aksu ile görüşecek. AKP'den ise yine Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile görüşülmesi bekleniyor.

DEM Parti, sürecin kamuoyuna anlatılması noktasında çalışmalarına da hız verdi. 9-15 Mart tarihleri arasında 101 noktada halk toplantıları ve salon toplantıları yapılacak. İl ve ilçelerde, bölgenin ileri gelenleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve Alevi kanaat önderleriyle buluşmalar düzenlenecek.