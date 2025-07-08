Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti’nin İmralı heyetinde bulunan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Saray’da kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da hazır bulundu.

DEM’DEN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Görüşmeyi “tarihi” olarak tanımlayan Pervin Buldan, şehit olan 12 askerle ilgili de konuştu.

Buldan, “Gerçekten çok üzücü bir haber aldık. Barışın kıymeti böyle zamanlarda daha iyi anlaşılıyor. Hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barış sürecinin ilerlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN NE İSTEDİLER?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği olduğu öğrenildi.

Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.