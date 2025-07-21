22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde birçok değişim meydana gelirken, DEM Parti'nin de adını değiştireceği öne sürüldü.
'DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ'
NTV'de yer alan habere göre, kulislerde parti için yeni bazı isimler de dile getiriliyor. Öne çıkanlardan biri de Demokratik Cumhuriyet Partisi. DEM Parti kaynakları “Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz” diyerek bu isme sıcak baktıklarını belirtti.
22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde birçok değişim meydana gelirken, DEM Parti'nin de adını değiştireceği öne sürüldü.