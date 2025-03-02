DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PM ve İl Eş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Bakırhan, iktidara çağrıda bulundu.

Bakırhan şunları söyledi:

"40 YILLIK KLİŞE SIFATLARLA..."

"Sayın Erdoğan önceki gün çağrıyı sahiplenen bir açıklama yaptı. Çağrıyı baltalamaya çalışanlara 'müsaade etmeyeceğini' ifade etti. Önemliydi ama zamana yayılmamalı, somut adımlar atılmalı.

Yine burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. En başta iktidar ve iktidar mensuplarının ve herkesin 40 yıllık klişe sıfatlarla muhataplara hitap dili terk edilmelidir. Yeni bir dönem ve süreçse bu; bir kandırmaca ve oyalama süreci değilse, böyle klasik klişe laflarla muhataplarına hitap eden dilin terk edilmesi en önemli adımdır.

En baştan en sona kadar herkese bunu söylemek istiyorum en fazla da iktidara ve iktidar mensuplarına söylemek istiyorum."

BAHÇELİ'YE DESTEK

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına da destek veren Bakırhan şunları kaydetti:

"Yine Bahçeli'nin çağrıya ve PKK'nin tutumuna yaptığı vurguları değerli buluyoruz. 'Çağrıyı kundaklamaya izin vermeyeceğiz' dedi bunlar değerliydi. İzin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir.

"ÇALIŞMA KOŞULLARI OLUŞTURULMALIDIR"

Bakırhan ayrıca, PKK elebaşı Öcalan için çalışma koşulları çağrısında bulunarak, "Öcalan’ın çalışma ve yaşam koşulları da oluşturulmalıdır. Bu çağrıyı yapan Öcalan’ın uygun koşullarda, bu sürece katkı sunmasının bence yol ve yöntemi bulunmalıdır. Öcalan'ın demokratik mücadelesini özgür bir ortamda yürütmesi de artık zorunluluktur" dedi.