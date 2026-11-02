DEM Parti'nin sabah saatlerinde belediye meclis üyelerinin siyasi konumuna ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kent Uzlaşısı kapsamında seçilerek belediye meclislerine giren üyelerin bundan sonraki süreçte DEM Parti çatısı altında görev yapacağı belirtildi.

Açıklama, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere İstanbul ve Mersin'deki belediye meclislerinde parti değişikliği yaşanabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

DEM PARTİ'DEN KENT UZLAŞISI VURGUSU

Parti tarafından yapılan açıklamada, belediye meclislerindeki çalışmaların kentlerin ihtiyaçları, yerel demokrasi ve şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi.

Meclis üyelerinin seçildikleri günden bu yana olduğu gibi görevlerini DEM Parti çatısı altında yerine getirmeye devam edeceği belirtilirken, Kent Uzlaşısı kapsamında kurulan ilişkilerin ve karşılıklı sorumlulukların gözetileceği vurgulandı.

DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."