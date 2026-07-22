Meclis’te İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen “Türk Kızılay’’ yasa teklifine muhalefet şerhi yazan DEM Partili iki milletvekili, Kızılay’ın ismindeki ‘Türk’e karşı çıktılar.

‘Türk Kızılay’ ifadesinin özellikle kullanılması ne rastlantı ne de masum bir tercihtir” diyen Mersin Milletvekili Ali Bozan ve Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, bu ifade ile etnik kimlik dayatılması yapıldığını ileri sürdüler.

15 SAYFALIK ŞERH

2014 yılında Türk Kızılay Maden Suyu’ndan ‘Türk’ ifadesinin çıkarıldığını da hatırlatıp “Türk” adının kanunda yer almasını eleştirdiler. Bozan ve Düşünmez, 15 sayfalık şerh yazısında “Türk” kelimesinden rahatsızlıklarını dile getirip, şöyle dediler:

“Türk Kızılay Kanunu Teklifinde ‘Türk Kızılay’ ifadesinin özellikle ve ısrarla kullanılması ne rastlantı ne de masum bir tercihtir. Bu isimlendirme, resmi adı 1947’den beri Türkiye Kızılay Derneği olan bir kurumun, devletin yasama organı eliyle etnik bir kimlikle tanımlanması girişimidir. Bu teklif, Türk Tarih tezi ve Güneş-Dil Teorisi gibi etnik milliyetçiliğin 21. yüzyıldaki tezahürüdür; bir yardım kuruluşunu dahi etnik bir aidiyete bahsetme çabasıdır.”