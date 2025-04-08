DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, İki hafta önceki yapılan Nevruz kutlamalarından bahsederek, meydanların teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına destek verildiğini ancak iktidarın atması gereken adımları atmadığını belirterek şunları kaydetti:

"REHAVET VAR"

"Beklenen adımlar konusunda bir rehavet var. Bir bekleme durumu söz konusu. Türkiye'nin en temel meselesi tartışılıyor. Bekleyerek dünyanın neresinde barış gelmiş? Bilen varsa söylesin evde oturup bekleyelim. Biz en baştan beri demokrasiden korkulmaması, sahiplenilmesi gerektiğini söyledik. Sürecin sağlığı açısından hiçbir adım atılmadı. Yürütme erki tarafından topluma güven verecek herhangi bir duruş sergilenmiyor. Barış korkulacak bir şey midir? Antidemokratik uygulamalar arttıkça nasıl güven tesis edilecek? Bu rehavete son vermek gerekiyor."

"SİLAHSIZLANMA ÖZEL YASAYI GEREKLİ KILMAKTADIR"

Konuşmasının sonunda TBMM'ye çağrı yaparak 'güven ve demokrasi paketi' çıkarılmasını isteyen Bakırhan, önerilerini şöyle sıraladı:

"Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi somut yasalarla güvence altına alınabilir, TBMM Başkanlığı tüm partilerle görüşerek uzlaşı metni hazırlayabilir. Özel komisyon kurulabilir. Silahsızlanma süreci özel yasayı gerekli kılmaktadır.

Bu konuda acil bir şey yapılmalıdır. Kayyum uygulamaları kaldırılarak gerekli değişiklikler yapılabilir. Görevden alınan belediye başkanları görevlerine iade edilebilir. Hasta tutuklular serbest bırakılabilir. Umut hakkının gündeme alınması önemlidir. Öcalan'ın özgür çalışma koşulları düzenlenebilir.

Siyasi görüşler artık suç kapsamından çıkarılmalı. Terörle mücadele kanunu artık değişmeli. Bu konuda Meclis acil adım atabilir. AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasını öneriyoruz. Kalıcı olan onurlu barış için emek harcayanlardır."