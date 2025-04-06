DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, il eş başkanları toplantısının açılışında konuştu.

Hatimoğulları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından sürecin beklenen karşılığı görmediğini, devlet tarafından yeterince analiz edilmediğini öne sürdü.

Hatimoğulları, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ise "Barışa sabotaj" olarak yorumladı.

DEM Partili Hatimoğulları'nın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

'İKTİDAR ÖNEMLİ BİR ADIM ATMIŞ DEĞİL'

"Gerek 8 Mart’ta, gerek Newroz’lara katılan milyonların, gerekse Amara’da olan gençlerin, kadınların, Kürt halkının ve onlarla dayanışma içinde olan bütün halkların bir ortak talebi vardı; o da Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü. Bu süreçte özellikle yapılan çağrının, barış ve demokratik toplum çağrısının, Sayın Öcalan’ın koşullarının düzenlenmesi ve özgür bir biçimde bu çalışmalara katkı vermesinin mesajı çok güçlü bir biçimde verilmiştir.

"Bu çağrının arkasında olduğumuzu defaatle ifade ettik. Ne yazık ki mevcut iktidar, bu konuda henüz önemli bir adım atmış değil. Her kesimin sahiplendiği bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak gece, gündüz çalışıyoruz. Ama henüz iktidardan ve devletten atılmış bir somut adım göremiyoruz.

'DEMOKRATİKLEŞME BEKLERKEN, İBB'YE OPERASYON GELDİ'

Türkiye’de çok ciddi bir kaos yaşanıyor. Türkiye’deki siyasal gelişmeleri ne Suriye’den ne Orta Doğu’dan ne dünyadan bağımsız olarak ele alamayız. Türkiye, uzun zamandır çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Aynı zamanda demokrasi, yargı krizde, özgürlükler can çekişiyor. Hal böyleyken, bizler de bir umut ışığı olarak ortaya çıkan Öcalan’ın çağrısının hak ettiği biçimde, mevcut iktidar ve devlet tarafından henüz yeterince karşılık verilmediğini görüyoruz ve bunu doğru bulmuyoruz.

Bizler, demokratikleşme beklerken, barışla ilgili adımların atılmasını beklerken, İmralı koşullarının düzeltileceğini beklerken, yani özetle demokrasi adımlarının atılmasını beklerken, ne ile karşılaştık? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın içinde olduğu çok sayıda belediye yöneticisine dönük bir operasyonla karşılaştık.

'TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR YAŞANMIŞ EN ÖNEMLİ SİVİL İTAATSİZLİK'

Bu operasyonun akabinde Türkiye’nin dört bir yanında, başta gençler ve kadınlar olmak üzere insanlar Türkiye’de bugüne kadar yaşanmış en önemli sivil itaatsizlik eylemleriyle demokratik haklarını kullandılar. Gençler, üniversiteleri boykot etti. Aynı zamanda, ürünlerle ve alışverişle ilgili gerçekleşen bir boykot oldu. Bu çok önemli bir gelişmedir. Toplum, iktidarın gittikçe otoriterleşen yaklaşımına rızalık vermediğini bu demokratik çıkışlarıyla göstermiştir. Ama iktidar bu çıkışlara nasıl yanıt verdi?

'İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI SABOTAJ'

Bunları anlayacağı yere, bunun sosyolojik, iktisadi, siyasi, özgürlükler bağlamındaki talepler manasında demokratikleşme talebi bağlamında ele alacağı yere ne yaptı? Daha fazla gaz, cop ve yargı sopası kullandı. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Biz bu yaklaşımı, barış ve demokratik toplum çağrısı için de bir sabotaj olarak değerlendirmekteyiz. Siyaset, yargı, hukuk ve adalet adeta enkaz altında. Bizler, bu enkazdan kurtulmak zorundayız.