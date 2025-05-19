DEM Parti, siyasi partilerle yeniden temas kurmak üzere görüşme turuna çıkıyor. DEM Parti heyeti, bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi’ni, yarın ise CHP ve Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek.
Ziyaretlerin, PKK’nin kendisini feshetmesiyle başlayan yeni sürecin siyasi zeminde ilerletilmesi amacıyla gerçekleşeceği belirtildi.
HEYETTE YER ALACAK İSİMLER NETLEŞTİ
DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alıyor.