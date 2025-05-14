DEM Parti’nin milletvekilleri, üç gün boyunca farklı şehirlerde temaslarda bulunarak hem yeni süreci aktaracak hem de halkın nabzını tutacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla Ankara’daki genel merkezde yoğun bir trafik yaşanacak. MYK, Parti Meclisi ve milletvekili toplantılarıyla birlikte sürecin rotası şekillenecek.

Sırrı Süreyya Önder’in Ardından Yeni İsim Gündemde

Sürecin en kritik gündemlerinden biri ise TBMM Başkanvekili koltuğuna kimin oturacağı.

“Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası yeni TBMM Başkanvekili'nin kim olacağı da DEM Parti'nin masasındaki konulardan biri.”

Bu önemli görev için adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyor.

Kongre Takvimi Öne Çekilebilir

DEM Parti, Ekim ayında yapılması planlanan 3. Olağan Kongre’yi daha erken bir tarihe çekme olasılığını da değerlendiriyor. Parti kulislerinde eş genel başkanlık koltuklarında değişim beklenmezken, MYK’da önemli revizyonların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Bu değişimin amacı ise, yeni dönemi daha etkili ve güçlü bir şekilde yürütebilmek.