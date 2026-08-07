Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen komisyon toplantısında, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yaşanan tartışma kısa sürede siyasi gerilime dönüştü. Selahattin Demirtaş'a ilişkin ifadeler üzerine DEM Parti ve YENİ Parti milletvekilleri arasında sert diyaloglar yaşandı.

EMİR İLE DEM PARTİLİ ORUÇ ARASINDA TARTIŞMA

CHP'li Murat Emir, Kobani davası üzerinden Selahattin Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin çelişkiler bulunduğunu öne sürerek, lehe hüküm ilkesinin uygulanması gerektiğini savundu ve Demirtaş üzerinden siyasi pazarlık yürütüldüğünü iddia etti.

Murat Emir'in, "Anayasa'ya biraz saygılı bir idare olsaydı, Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi" demesi üzerine, DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi. O bizim yoldaşımız! Bizim yoldaşımız. Onun üzerinden kurmayın cümlelerinizi" diye tepki gösterdi.

Komisyon salonunda yükselen tansiyon üzerine diğer milletvekilleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından toplantı, kısa süreli gerginliğin yatışmasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilerek sürdürüldü.