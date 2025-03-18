DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere dair konuştu. Bakırhan, İmralı'ya ziyaret için yeni bir başvuru yaptıklarını bildirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, “Halkların statülerinin tanındığını demokratik, eşit, adil Suriye için büyük bir fırsat ortaya çıktı. Suriye’deki anlaşmaya ve türkiyede barış sürecine demokratik toplum çağrısı damgasını vurmuştur. Fakat bu mutabakata atılan imza henüz kurumadan Suriye’de halkların ve inançları görmezden gelen bir geçiş anayasası yürürlüğe girdi. Suriye geçici anayasası hazırladılar, bu Suriye’yi yeni bir karanlığa sürükleme girişimidir. 15 günde kurduğu geçicii komisyon bir taslak açıkladılar. Kürtlerle, Alevilerle, Süryanilerle, Dürzilerle görüşülmemiş... Bu anayasa kapsayıcı olabilir mi?​” dedi.

"SONSUZA KADAR CEZAEVİNDE Mİ KALACAK?"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Tunç'un umut hakkına ilişkin yaptığı açıklamaları eleştiren Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanı bu sürecin neresinde duruyor? Yaptığı açıklamalar sürece zarar veriyor. Umut hakkı bir haktır insanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?"