DEM Parti İmralı heyeti 10 Nisan’da Saray’a giderek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti.
13 yıl sonra ilk kez temas kurulması, sürece ilişkin ‘yeni bir eşik aşıldı’ şeklinde yorumlanırken, DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan ziyaretinin ardından Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.
Ancak, DEM Parti İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle görüşme ertelendi.
Görüşmede yeni süreç kapsamında atılabilecek hukuki adımlar ele alınacaktı.