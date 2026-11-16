DEM Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti heyetleri, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'a nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ankara Barosu, görüşmelere ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Yılmaz Yıldırımcı ve beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri, Çağlayan ve Baro Başkan Yardımcısı Kemal Cihat Binici ile bir araya geldi. Baro, paylaşımında “Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için DEM Parti heyetine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜLKE GÜNDEMİ VE HUKUKİ SORUNLAR ELE ALINDI

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Alperen Akbaş ve beraberindeki heyet, Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede yeni döneme ilişkin iyi dilekler paylaşılırken ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar değerlendirildi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Politikaları Başkanı Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos ve beraberindeki heyet de Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ülke gündemi ve güncel hukuki sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan buluşmanın ardından Baro, ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Aydos ve beraberindeki heyete teşekkür etti.