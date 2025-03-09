Van'daki Musa Anter Parkı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında miting düzenlendi. Mitinge, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Mitingde konuşan Pervin Buldan, kadınların, “27 Şubat‘ta tarihi bir çağrı yapıldı ve çağrı barış ve demokratik toplum çağrısı. Aynı zamanda kadınlara, gençlere yapılan bir çağrı. Hepimizin önemle sahip çıkması, sımsıkı sarılması, arzularımızı, hayallerimizi, geleceğimizi büyüteceğimiz bir çağrı. Ve bu çağrıda en büyük beklenti bizlerden, biz kadınlardan bekleniyor” dedi.

"KAPISI VE YOLU ARDINA KADAR AÇILMAK ZORUNDA"

Bu coğrafyada yıllardır büyük acılar yaşandığını ve büyük bedeller ödendiğini söyleyen Pervin Buldan, “Her birimiz canlarımızı kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik ve evlatlarımızı kaybettik. Şimdi bu süreçte diyoruz ki artık toprağın altına evlatlarımız girmesin, artık toprağın altına çocuklarımız, sevdiklerimiz girmesin. O yüzden hiç kimse bu süreci sabote etmeye kalkmasın. Hiç kimse yanlış yapmasın, yanlış düşünmesin ve yanlış bir karar almasın. Biz demokratik siyasetin önünün açılması için yıllardır büyük bir mücadele verdik. Şimdi bu süreçte birlikte demokratik siyasetin önü, kapısı ve yolu ardına kadar açılmak zorundadır” diye konuştu.

"HER İKİ TARAFIN DA DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Kürt halkının hassasiyeti ve beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Buldan, “Ne diyor Kürtler, ‘Biz özgür ve eşit bir yaşam istiyoruz, irademiz gasbedilmesin’ diyor, ‘Biz ana dilimizde eğitim istiyoruz, bizim kimliğimiz tanınsın’ diyor. İşte bu yüzden bu sürecin hassasiyeti karşısında her iki tarafın da dikkatli olması lazım. Türk’üyle, Kürt’üyle artık bu sürece sahip çıkmanız gerekiyor ki bu süreç başarıya ulaşsın" dedi.