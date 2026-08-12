DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, YENİ Parti’de Çerçeve Yasa’ya hayır diyenleri eleştirdi.

'100 YILLIK ZİHNİYETİ SÜRDÜRDÜLER'

Hatimoğulları, ”Sayın Özgür Özel’in başından beri bu süreci desteklediğini hepimiz biliyoruz ve Özel’in bugüne kadar bu sürece ilişkin verdiği mesajları hep olumlu bulduk. YENİ Parti’deki ret oylarının bir kısmı iktidara güvenmekten kaynaklı olabilir ama bazıları da 100 yıllık zihniyeti sürdürdükleri için oy vermediler. Çok açık bir eleştiri, sayın Ekrem İmamoğlu’yla başlayan belediyelere dönük operasyonlar mutlak butlan atamaları üst üste geldi. Bu mağduriyet için evet verilmeli, AKP’nin yasası gibi bakılmasın buna. Yüzyıllık ezberle bir yeni kurulamaz, demokrasi için çok fazla cesur adım atılmalı” ifadelerini kullandı.