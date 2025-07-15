DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı programda bir grup teröristin silah bırakmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ÖRGÜTÜ ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ŞART KOŞUYOR"

Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili şunları söyledi:

"Öcalan'ın İmralı'dan çıkma ısrarı olmadı ama örgütü Öcalan'ın özgür olmasını istiyor; bunu şart olarak sunuyorlar. Öcalan da İmralı'ya gazetecilerin, aydınların, hukukçuların, siyasetçilerin, akademisyenlerin gelmesini istiyor."

ERDOĞAN'IN İTTİFAK ÇIKIŞINA YANIT VERDİ

Hatimoğulları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ittifak" çıkışına da "Bu konuda barış sürecinin seçim süreciyle karıştırılarak tartışılmasının barış sürecine çok zarar vereceği kanaatindeyiz. O nedenle biz bunu mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz" yanıtını verdi.

"ANAYASA TARTIŞMASI ŞU ANIN TARTIŞMASI DEĞİL"

Hatimoğulları, DEM Parti'nin 'Anayasa değişikliği' konusuna bakışına yanıt olarak da şunları söyledi:

"DEM Parti, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok bedel ödemiş bir parti. Bugüne kadar özgürlük ve demokrasi konusunda adımlar atılması için mücadele etmiş bir parti. Dolayısıyla biz öyle kanacak, kandırılacak bir parti değiliz. Bence anayasa tartışması şu anın tartışması değil. Çok daha ileride tartışılması gereken bir konu. 1982 Anayasası mutlaka değişmelidir. Fakat bu anayasa değişiminin zemininin oluşabilmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var. Mevcut anayasa bile uygulanmıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Muhalefetin üstündeki baskının ve kayyum yasasının kaldırılması lazım. Önce hukuk işletilmeli, sonra yeni anayasa konuşulabilir."