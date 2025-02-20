DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kars Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’a verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Koçyiğit, Alkan’ın duruşmaya katılmadan alelacele verilen bu kararın, yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net örneği olduğunu ifade etti.

Koçyiğit, açıklamasında, "Eşbaşkanımızın hazır bile olmadığı duruşmada alınan bu karar, adaletin sağlanmasından çok, siyasi bir operasyonun parçası olarak görülmektedir. Bu tür uygulamalar, ülkemizdeki yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tehdit etmektedir" dedi.

Koçyiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kağızman Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Alkan’a, hukukun en temel ilkeleri yok sayılarak 6 yıl 3 ay ceza verildi! Eşbaşkanımızın hazır bile olmadığı duruşmada alelacele verilen bu karar, yargının siyasallaşmasının ve hukukun araçsallaştırılmasının en net göstergesidir. Bu karar, halkın iradesine yönelik açık bir müdahale, yargı eliyle gerçekleştirilen bir darbe girişimidir. Halkın iradesine karşı kurulan bu hukuksuz düzeni kabul etmiyoruz! İktidarı, hukukun üstünlüğüne ve demokratik halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz!"