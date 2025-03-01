DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder bundan sonra devlet görevlileri ile siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantılar yapılacağını söyledi.

Önder PKK'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını bildirdikleri açıklamayı değerlendirdi.

''Kandil’e Abdullah Öcalan’ın videolu mesajı mı gönderildi'' şeklindeki soruya Önder, ''İmralı’da çekim yapıldı ama gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum'' yanıtını verdi.

Sırrı Süreyya Önder, “silahların bırakılmasının pratikte nasıl olacağına'' yönelik bir soruyu, ''Onlar için şimdiden hiçbir şey söyleyemem. Önemli olan ortaya konulan irade ve kararlılık. Gerisi her türlü düzenlenir'' diye yanıtladı.

Önder, ''Önce samimiyetle ve ciddiyetle biz kendi gündemimizi Türkiye olarak bir hale ve yola koyarsak dünyayı ve bölgeyi değiştirebilecek güçte demokratik hamleler birbiri ardına gelir'' ifadelerini kullandı.