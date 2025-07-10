DEM Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın öldürülmesinin 34. yılı nedeniyle Meclis’te bir konuşma yaptı ve ‘’Vedat’ı alıp götürdüler, öldürülmesi talimatı verilmişti.

JİTEM’den Yeşil vardı, Cem Ersever vardı. Cenazesinde ateş açıldı ‘Öldürün Kürtleri’ diyorlardı ve onlarca Kürt katledildi’’ dedi. Bu sözler üzerine AKP’liler ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini hatırlatıp Sakık’ın sözlerine “Sırrı yapma, şimdi sırası mı?” diye laf attılar.

Sakık ile AKP’li vekiller arasında şu diyaloglar yaşandı:

Selami Altınok (AKP): Sırrı yapma ya, yapma!

Kemal Çelik (AKP): Yalan.

Sakık: Niye tepki gösteriyorsunuz, bir tarihi dönemi anlatıyorum size.

Altınok: Biz neler konuşuyoruz, sen ne konuşuyorsun ya. Bunun zamanı mı?

Sakık: Geçmişimizi bileceğiz, neden rahatsız oluyorsunuz?

Süleyman Karaman (AKP): Zamanlama yanlış, zamanlama.

Sakık: Siz devletten geliyorsunuz ya, devlete tek laf etmezsiniz.