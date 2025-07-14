DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV programına katıldı. Hatimoğulları burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ittifak" çıkışına da yanıt verdi.

Bunun mümkün olmadığını belirten Hatimoğulları, "Bu konuda barış sürecinin seçim süreciyle karıştırılarak tartışılmasının barış sürecine çok zarar vereceği kanaatindeyiz. O nedenle biz bunu mümkün mertebe gündemimize dahi almak istemiyoruz" dedi.

Hatimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarın da muhalefetin de kendince planları olabilir ama bizim tasavvurumuz ve tasarrufumuz belirleyicidir."

Hatimoğulları, DEM Parti'nin 'Anayasa değişikliği' konusuna bakışına yanıt olarak da şunları söyledi:

"DEM Parti, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok bedel ödemiş bir parti. Bugüne kadar özgürlük ve demokrasi konusunda adımlar atılması için mücadele etmiş bir parti. Dolayısıyla biz öyle kanacak, kandırılacak bir parti değiliz.

Bence anayasa tartışması şu anın tartışması değil. Çok daha ileride tartışılması gereken bir konu. 1982 Anayasası mutlaka değişmelidir. Fakat bu anayasa değişiminin zemininin oluşabilmesi için bir yol temizliğine ihtiyaç var.

Mevcut anayasa bile uygulanmıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Muhalefetin üstündeki baskının ve kayyum yasasının kaldırılması lazım. Önce hukuk işletilmeli, sonra yeni anayasa konuşulabilir."

Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili şunları söyledi:

"Öcalan'ın İmralı'dan çıkma ısrarı olmadı ama örgütü Öcalan'ın özgür olmasını istiyor; bunu şart olarak sunuyorlar.

Öcalan da İmralı'ya gazetecilerin, aydınların, hukukçuların, siyasetçilerin, akademisyenlerin gelmesini istiyor."