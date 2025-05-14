DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta çiftçilerle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını, artık çatışmanın olmayacağını söyleyen Bakırhan, koruculara gerek kalmadığını savundu.

Korucular için 'yeni bir öneride' bulunduğunu belirten Bakırhan, "Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir” dedi.

'KÖYDE HAYVAN BAKSIN, DAHA ONURLU BİR GÖREV'

Bakırhan'ın Muş'ta yaptığı konuşma şöyle:

"Çoban desteği sağlasınlar, insanlar köyüne geliyor. Zaten 4 tane ineği var, bir çoban tutsa bütün kazancını ona vermek zorunda.

Korucu arkadaşlar inşallah işsiz kalmayacak. Çatışma silah bittiyse dünya kadar korucu var, bunu öneri olarak da sunuyorum. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir. Köyde kendi insanını ezmeye yerine, silah çekme yerine köyde hayvan baksın."

TÜRKİYE'DE GÖREV YAPAN KAÇ KORUCU VAR?

Güvenlik Korucuları, 1985 yılında terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele etmek için kuruldu.

Türkiye'de 60 bin korucu, 30 bin emekli korucu ve 17 bin gönüllü korucu var.

Bugüne kadar terörle mücadelede 2 bin korucu şehit, 3 bin korucu da gazi oldu.