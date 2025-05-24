Diyarbakır'da geçtiğimiz eylül ayından cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin olarak DEM Partili vekilden dikkat çeken bir açıklama geldi. Cezaevinde anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ı ziyaret eden Ömer Faruk Gergerlioğlu küçük kızın katilinin anne ve ağabey olmadığını söyledi. Gergerlioğlu, "Anne ve ağabeyi dinlediğim zaman katilin anne ve kardeş olmadığı konusundaki kanaatim pekişti. Gerçekten ağır be haksız bir kararla mahpus edilmiş iki kişiyi gördüm." dedi.

Gergerlioğlu, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklama yaptı. Gergerlioğlu anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran ile görüştü.

Gergerlioğlu, anne Yüksel Güran'ın "Yeni doğmuş bir bebek kadar masumum, çocuğum için içim yanıyor" diyerek ağladığını anlattı. Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:

-Cezaevine girdiğinden bu yana 30 kilo kaybetmiş, adeta çökmüş durumda. Narin Güran'ın köyüne gidip incelemelerde bulunmuştum, kararı uzun uzun okumuştum.

"KATİLİN ANNE VE KARDEŞ OLMADIĞI KONUSUNDAKİ KANAATİM PEKİŞTİ"

Anne ve ağabeyi dinlediğim zaman katilin anne ve kardeş olmadığı konusundaki kanaatim pekişti. Gerçekten ağır be haksız bir kararla mahpus edilmiş iki kişiyi gördüm.

Umarım istinafta bu ceza bozulur, bozulması gerekiyor. Kamuoyu vicdanı bence bunu kabul etmez. Yargısal süreç, ben hakim değilim. Benim vicdanım bu iki kişinin cinayetle alakaları olmadığını söylüyor.