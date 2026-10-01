TBMM'de yeni yasama yılı bugün açılırken, DEM Partili milletvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için sıraya girdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan başta olmak üzerek, Pervin Buldan; Mithat Sancar ve Sezai Temelli Devlet Bahçeli ile tokalaşmak için sıraya girdi. DEM Partili isimler tek tek Bahçeli ile selamlaşmalarının ardından salondaki yerlerini aldı. Yeni dönemde Meclis'te Terörsüz Türkiye hedefine yönelik izleme komisyonunun kurulması öngörülürken, Genel Kurul'un yasama mesaisine 6 Ekim'de başlaması bekleniyor.

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