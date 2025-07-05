DEM Parti, PKK'lıların Irak kuzeyinde silah bırakma adımına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Net bir tarih verilmedi ancak basın mensuplarının da dahil edildiği belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada, "'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz" denildi.

KÖŞE YAZARLARI VE BASIN DAVET EDİLECEK

Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Irak’ın kuzeyinde yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmasının beklendiği belirtildi. Sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek için parti tarafından davet edildiği, diğer basın mensuplarının da bu adımı kendi imkanlarıyla izleyebileceği ifade edildi. Duyuruda, basın mensuplarının akreditasyonlarının herhangi bir zorluk yaşamamaları için parti tarafından yapılacağı da bildirildi.