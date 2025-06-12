DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit Meclis'te yaptığı basın toplantısında siyasi partilerin İmralı'ya gitmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Koçyiğit açıklamasında şunları kaydetti:

"SİYASİ PARTİLER İMRALI'YA GİTMELİ"

"Biz bütün siyasi partilerin mutlaka İmralı’ya gitmesi, Öcalan’la bu süreci tartışması, Kürt sorununun çözümü ve barış açısından kendi görüş, düşünce ve fikirlerini orada iletmesi ve Öcalan’la bu tartışmayı yürütmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Öcalan da bütün farklı çevrelerle, bu süreci aracısız tartışmak istiyor. Biz bunun yürüyen sürece katkı sunacağına inanıyoruz. Bütün siyasi partilerin gitmesi önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyoruz. Bunun yolunu Adalet Bakanlığı ve hükümet bir an önce açmalıdır"

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ İSİMLER

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da dün yaptığı açıklamada, "İçinde eş bakanlarımızın olduğu bir heyetle hem bu dönemi anlamak, anlatmak için hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede ziyaret edeceğiz" demişti.

Doğan açıklamasında ayrıca teröristbaşı Öcalan'ın görüşmek istediği isimleri açıklamıştı.

Doğan şunları kaydetmişti:

"Önümüzdeki günlerde Öcalan'ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle buluşması kuvvetle muhtemel. Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde Mesut Barzani, Neçirvan Barvani, Mazlum Abdi, Kubat ve Bafel Talabani ile de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyu ile paylaşmak isteriz."