MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada Meclis'te komisyon kurulması gerektiğini belirterek, Meclis Başkanı'nın da komisyona başkanlık etmesi gerektiğini söylemişti.

"TBMM BAŞKANI BAŞKANLIK ETMELİ"

Bahçeli mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.

İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.

Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.

Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.

Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.

Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.

Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır."

"YASAMA YILI BİTMEDEN KOMİSYON KURULMALI"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli’nin TBMM’de süreçle ilgili komisyon kurulması teklifini desteklediklerini söylerken “Komisyon, meselenin parlamentoda çözümünün ilk adımı olur. Bu yasama yılı bitmeden kurulursa iyi olur” dedi.

Buldan ayrıca, “Sayın Bahçeli olması gerekeni söyledi. Komisyon, bu meselenin parlamentoda çözümünün ilk adımı olur. Çünkü bu mesele parlamentoda ete, kemiğe bürünmeli. Komisyon ancak böyle işlevsel olur. Bu yasama yılı bitmeden de kurulmalı” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN YEŞİL IŞIK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, beraberindeki milletvekilleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şırnak'taki Gabar Dağı'nda saha incelemesi yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları sorulan Kurtulmuş şunları söyledi:

Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Teslim gerçekleştikten sonra zaten meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından TBMM'dir. TBMM'deki tüm siyasi partilerle beraber sürece omuz vereceğiz."