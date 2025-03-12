Oxford Üniversitesi bilim insanlarına göre, bu yaş aralığında sağlıklı bir diyet uygulamak, genellikle teşhisten önce zayıflayan beyin bölgelerinin daha aktif kalmasını sağlıyor.

Araştırmada, sebze, baklagiller ve balık açısından zengin; şekerli gıdalar açısından ise fakir bir beslenme düzeninin, demans gelişimini yüzde 25’e kadar geciktirebileceği belirtildi. Özellikle 48 ila 70 yaşları arasında sağlıklı beslenen bireylerin beyin bağlantılarında olumlu değişimler gözlemlendi.

Çalışmada ayrıca, bu yaş aralığında bel çevresinde daha az yağ bulunan kişilerin yaşlılık döneminde daha iyi hafızaya ve esnek düşünme yetisine sahip olduğu tespit edildi. Bilim insanları, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının beynin yapısını korumaya yardımcı olabileceğini ve demans riskini düşürmek için toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, dünya genelinde sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artması, diyabet, kalp hastalıkları ve obezite oranlarını yükseltiyor. Bu hastalıklar ise demans riskini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Özellikle beyin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampusun korunması için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Araştırmacılar, 512 kişinin 11 yıl boyunca beslenme alışkanlıklarını takip etti ve 664 kişinin bel-kalça oranını 21 yıl boyunca gözlemledi. Katılımcılar 70 yaşına ulaştığında, beyin görüntüleme testleri ve bilişsel performans ölçümleri yapılarak beyin sağlığındaki değişimler değerlendirildi.

Sonuçlar, sağlıklı beslenen bireylerde hipokampus ile görsel işlemeden sorumlu oksipital lob arasındaki bağlantının güçlendiğini gösterdi. Ayrıca, bu kişilerin dil becerilerinde de iyileşme gözlendi.

Bu bulgular, 2023 yılında Stanford Üniversitesi’nde yapılan ve yaşlanmayla bağlantılı sağlık risklerinin özellikle 44 ve 60 yaşlarında zirveye ulaştığını gösteren araştırmayla da örtüşüyor. Uzmanlar, bu yaşlara yaklaşan bireylerin daha sık egzersiz yapmasını ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmesini öneriyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl yayımlanan bir başka çalışmaya göre, Alzheimer vakalarının neredeyse yarısı 14 farklı yaşam tarzı faktörüyle bağlantılı olabilir. Y

üksek kolesterol ve görme kaybının birleşerek küresel demans vakalarının yüzde 10’unu oluşturduğu belirlendi. Bu faktörlere sigara kullanımı ve genetik yatkınlık gibi riskler de eklenince, sağlıklı yaşamın demansa karşı en büyük koruyucu önlem olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu.