Demet Akalın'ın geçen hafta Çınarcık konseri sırasında küçük bir hayranının kendisine sarılıp fotoğraf çektirme isteğini geri çevirdiği görüntüler gündem olmuş ve şarkıcıya tepki yağmıştı.

Akalın, daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada sahneye çıkmadan önce parmağını sıkıştırdığı için canının yandığı ve o nedenle sarılamadığını söylemişti.

Demet Akalın önceki gün İznik'e gelerek hayranına jest yaptı. İznik Gölü sahilinde Medine ve ailesi ile piknik yaptı.

Burada çocuklarla yakar top oynayan Akalın, "Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış" dedi.