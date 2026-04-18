Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki çekiyor. Ünlü isimlerin de dahil olduğu tartışmada, Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in sözleri gündem oldu.

Suden’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama tepki çekerken, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Tepkilerin odağındaki paylaşımda Suden şu ifadeleri kullandı:

"Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

DEMET AKALIN'DAN SERT ÇIKIŞ

Bu açıklama, özellikle yaşanan acı olayların ardından duyarsızlık olarak değerlendirilirken, tartışmaya bir sert çıkış da şarkıcı Demet Akalın’dan geldi.

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suden’e tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı mesajında şu sözlere yer verdi:

“Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar! Şampiyon bir baba bunu yapar. Hakikaten emojisini nasıl koyabildin?”