Ünlü şarkıcı Demet Akalın, MEB'e ara tatil konusunda tepki gösterdi. Sanatçının 'ara tatil kaldırılsın, kabus. Biz avrupa değiliz' şeklindeki paylaşımına takipçilerinin bazıları destek verirken bazıları aynı fikirde olmadıklarını belirtti.

Demet Akalın MEB'in paylaşımını alıntılayarak, ''Buna bir çözüm bulun! Ara tatil kabus! Kalkacak dediniz, yazın ortası okul mu kapanır? Biz avrupa değiliz. Mayıs olunca ne evde ne okulda duruyo çocuklar.'' ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada destek görürken eleştiri de aldı. Kimi veliler ara tatili desteklerken okulların geç kapanmasına tepki gösterdi.