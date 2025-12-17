Dünyaca ünlü markaya ait bir çanta satın alan şarkıcı Demet Akalın, bordo renkteki aksesuarını Instagram'da takipçilerine gösterdi.

Değerinin 450 bin TL olduğu öğrenilen çanta, sosyal medyada gündem oldu.

"BİZE ŞANS GETİR KÜÇÜK YENİ BEBEK"

Akalın, yeni çantası için paylaştığı fotoğrafa, "Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek" notunu düştü.

EVLERİNİ KİRAYA VERMİYOR

Öte yandan Demet Akalın evinde 5 bin TL'ye oturan pilot kiracısıyla sorun yaşıyordu.

Kiracısından evi tahliye etmesini isteyen, ancak olumsuz yanıt alan Akalın isyan etmişti:

"Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekanda yemek yeniyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş. Ben o evi almak için gece gündüz çalıştım. O zaman mankenlik yapıyordum, ayakta bekliyordum 10-12 saat... Millete yaka iğnesi takıyordum, herkesin ağız kokusunu çekiyordum. Onu krediyle ödedim. Sen gidip 'programda benden bahsetti, zam yapmaktan vazgeçtim' diyeceksin."

Sorunu çözemeyince çareyi evini satmakta bulan şarkıcı "Kiracı yüzünden evi 'yok paraya' geçen yıl sattım. Emeklerime yazık oldu. İki evim var, sırf bu yüzden kiraya vermiyorum. Israrla boş tutuyorum. Bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam" ifadelerini kullandı.