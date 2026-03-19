Demet Akalın, son dönemde hızla kilo veren ünlülere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açık sözlü çıkışlarıyla bilinen Akalın, zayıflama yöntemleriyle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

''TEK ÖĞÜN YİYORUM DİYENLERE İNANMAYIN''

Akalın, “Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

IŞIN KARACA VE ZARA'YA GÖNDERME

Ünlü şarkıcının bu sözleri, son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Işın Karaca ve Zara’ya gönderme olarak yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Işın Karaca, uyguladığı beslenme düzenini detaylarıyla anlatmıştı. Haftada iki gün iki öğün, diğer günler ise tek öğün beslendiğini söyleyen Karaca, sağlık durumuna dikkat çekerek süreci uzman kontrolünde yürüttüğünü vurgulamıştı. “Haşimato ve alopesi hastasıyım. Vücudumda dengesizlikler var ama hayatımda ilk kez bu kadar kilo verebildim” diyen Karaca, 93 kilodan 57 kiloya düştüğünü açıklamıştı.

Zara ise yaklaşık 20 kilo verdiğini ve koruma sürecine geçtiğini belirtti. Günde tek öğün beslendiğini ifade eden sanatçı, bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ve ev yemeklerini tercih ettiğini dile getirdi.

Demet Akalın’ın “iğneyle zayıflama” çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü isimlerin zayıflama yöntemleri yeniden tartışma konusu oldu.