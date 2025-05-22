Bir zamanlar "cennet koyları", "göz alıcı gün batımları" ve "Ege'nin incisi" gibi tanımlarla hafızalara kazınan Bodrum, şimdi fiyatları ile anılıyor...

Yaz sezonunun başlamasına haftalar kala özel plajlara giriş ücretleri ve lahmacunun fiyatları bu yıl da konuşulmaya başlandı.

Bazı özel işletmelerde bir adet lahmacun fiyatının 2 bin 200 TL'ye kadar yükseldiği gündemdeyken bugün Bodrum'a giden şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından iki kişilik kahvaltıya ödediği parayı paylaştı ve geçen gün "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyen esnafa isyan etti.

"LÜKS BİR YER DE DEĞİLDİ"

Akalın "İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi" ifadelerini kullandı.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman geçen günlerde "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyerek yaşadıkları durgunluğu dile getirmişti.