Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın filtresiz görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu.

DOĞAL HALİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Pop müziğin tanınan isimlerinden Demet Akalın’ın dijital filtre ya da herhangi bir görüntü düzenlemesi kullanılmadan çekildiği belirtilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Sanatçının doğal görünümü, kullanıcıların dikkatini çekerken paylaşım kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı. Akalın’ın doğal halini beğenen ve samimi bulan kullanıcıların yanı sıra, yılların etkisine dikkat çeken yorumlar da öne çıktı.

Paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girerken, ünlü şarkıcının filtresiz görüntüleri farklı görüşlerin dile getirildiği yoğun bir etkileşim yarattı.