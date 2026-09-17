Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın konserinde iddiaya göre beklenmedik bir olay yaşandı. Konser sırasında hayranı olduğu belirtilen bir kişinin tacizine uğradığı öne sürülen Akalın, yaşananların ardından korumalarına seslendi.



KORUMALARINA SESLENDİ Gecemuhabiri'nin haberine göre; konser sırasında bir kişinin davranışından rahatsız olan Demet Akalın, olayın ardından korumalarının yanına gitti. 54 yaşındaki şarkıcı, şahsı işaret ederek “Alın şunu. Polise söyledim” diyerek tepki gösterdi. “HER TARAFIMI ELLEDİ YA” Yaşadığı olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığı görülen Akalın, korumalarına seslenerek “Her tarafımı elledi ya” ifadelerini kullandı. Akalın’ın sözleri, olay sırasında yaşadığı rahatsızlığın boyutunu ortaya koyarken, sanatçının oldukça öfkeli olduğu görüldü.

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