Teşekkür Listesinde Eksik İsim Krizi Çıktı

Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında, 56. anaokulunu açarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Diyarbakır’da düzenlenen bu anlamlı açılışa, Van’da yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in babası da katıldı.

Ancak açılışın ardından Gülben Ergen’in sosyal medya hesabında yaptığı teşekkür paylaşımı, beklenmedik bir krize yol açtı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Ergen’in teşekkürlerinde Ceylan ailesinin adının geçmemesine tepki gösterdi.

Demet Akalın: “Ayıp Oldu İnsanlara”

Akalın, Ergen’in paylaşımının altına yorum yaparak, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” ifadelerini kullandı.

Bu yoruma Gülben Ergen’den sert bir yanıt geldi. Ünlü sanatçı, “Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim" sözleriyle cevap verdi.

Ayrıca teşekkür mesajını WhatsApp üzerinden ilettiğini belirten Ergen, “Adreslerini yazarsan buradan da edeyim” diyerek Akalın’a karşılık verdi.

Yaşanan bu tartışmanın ardından Demet Akalın, Gülben Ergen’i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.