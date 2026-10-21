Ünlü isimlerin miras paylaşımı üzerine yaptığı açıklamalar magazin gündeminde tartışma yarattı. Hülya Avşar, aile içinde yaşanan miras anlaşmazlıklarının önüne geçmek için vasiyetin önceden hazırlanması gerektiğini savundu. Demet Akalın ise Avşar'ın bu görüşüne sosyal medyadan tepki göstererek kendi düşüncesini dile getirdi.

HÜLYA AVŞAR: “İŞİ BAŞTAN HUKUKİ OLARAK SAĞLAMA ALACAKSIN”

Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar'a, ünlü isimlerin vefatlarının ardından yaşanan miras kavgaları soruldu. Avşar, özellikle büyük servet sahibi kişilerin miras paylaşımını önceden planlaması gerektiğini belirtti.

Mirasın adil biçimde paylaştırılmasının aile içindeki sorunları önleyebileceğini dile getiren Avşar, bir çocuğa diğerlerinden daha fazla pay verilmesinin ya da birinin mirastan tamamen mahrum bırakılmasının telafisi zor anlaşmazlıklara yol açabileceğini ifade etti.

Ünlü sanatçı, düşüncesini şu sözlerle anlattı:

“Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar.”

Avşar, vasiyetin hukuki olarak güvence altına alınmasının önemini de vurgulayarak, “Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. 'İşte bu benim vasiyetim' diyeceksin; sonra istedikleri kadar debelensinler!” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN'DAN SERT YANIT

Hülya Avşar'ın miras açıklaması sosyal medyada gündem olurken, Demet Akalın'dan da dikkat çeken bir yorum geldi. Avşar'ın sözlerinin yer aldığı videoya yorum yapan Akalın, mirasın önceden paylaştırılması gerektiği görüşüne karşı çıktı.





Ünlü şarkıcı, “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İki ünlü ismin miras konusundaki farklı görüşleri magazin gündeminde dikkat çekti.