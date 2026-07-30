Yaz sezonunda izleyiciyle buluşan Yaz Bir Şarkı programı için erken final kararı alındı. Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunuculuğunu üstlendiği yapım, altıncı bölümüyle ekran macerasını noktalarken, programın yayın akışından çıkarılması sosyal medyada da gündem oldu.

6. BÖLÜMÜYLE EKRANLARA VEDA ETTİ

Müzik ve eğlenceyi bir araya getiren Yaz Bir Şarkı, yaz sezonunda iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen beklenenden kısa sürdü. Programın 6. bölümüyle final yapması, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Yayın akışında programı göremeyen izleyiciler, sosyal medya ve arama motorlarında peş peşe araştırma yapmaya başladı.

YAYIN GÜNÜ DE DEĞİŞMİŞTİ

Program ilk olarak pazar akşamları ekrana gelirken, ilerleyen haftalarda yayın günü değiştirilerek cuma akşamına alınmıştı.

Ancak kulislerde konuşulan iddialara göre bu değişiklik de istenilen reyting performansını sağlamaya yetmedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaz Bir Şarkı'nın ekranlara veda etmesine ilişkin kanal ya da yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.

BİR AY ÖNCE YOĞUNLUKTAN YAKINMIŞTI

Demet Akalın, yaklaşık bir ay önce Kıbrıs'ta verdiği konser öncesinde yaptığı açıklamada yoğun çalışma temposundan dolayı zorlandığını dile getirmişti. Yaşadığı süreci "Meryem Uzerli hastalığı" sözleriyle tanımlayan Akalın, tükenmişlik sendromuna gönderme yaparak bu nedenle yeni konser tekliflerini de geri çevirdiğini söylemişti.

O dönemde sunuculuğunu üstlendiği Yaz Bir Şarkı programının da kısa süre içinde final yapacağını açıklayan Akalın, "Programın bitmesine 6 bölüm kaldı" ifadelerini kullanmış ve mevcut çalışma temposunun kendisi için oldukça yorucu olduğunu belirtmişti.