Şarkıcı Demet Akalın, hayatını kaybeden arkadaşı Fatih Ürek’i anarken duygusal anlar yaşadı. SHOW TV’de yayınlanan programında konuşan Akalın, geçmişte yaşadıkları anıları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. ''NURLAR İÇİNDE YATSIN'' Akalın, "Geçen sene Sefo, ben, Fatih yemeğe gitmiştik. O zaman 'gel, evimi ikiye böldüm' demişti. Nurlar içinde yatsın, güzel arkadaşımız" ifadelerini kullandı. ''SENEYE TEKNEYLE GEZERİZ'' DEMİŞTİK Fatih Ürek’i hatırlarken zor anlar yaşayan Akalın, birlikte kurdukları hayallerden de bahsetti. Ünlü isim, "Seneye tekneyle gezeriz, İtalya'ya gideriz demiştik" sözleriyle duygusal anlar yaşadı. ''İYİ Kİ BARIŞMIŞIM'' Uzun süre küs kaldığı Fatih Ürek ile yeniden barıştığını hatırlatan Akalın, "İyi ki de barışmışım. Baya bir küs kalmıştım. Ben artık uzun planlar yapmaktan hoşlanmıyorum" dedi.

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